Кулижников — о болезнях в начале сезона: «Шесть дней из туалета не выходил»

Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров, конькобежец Павел Кулижников после второго места на чемпионате России в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем, которые сказались на его подготовке.

— В чем причина провала на дистанциях 500 и 1000 метров?

— Последние три-четыре месяца я каждый месяц выпадаю на неделю. Ротавирус, кишечная инфекция была... Шесть дней из туалета не выходил. Много пропущенных тренировок, плюс до вчерашнего дня мы ничего не знали про международные перспективы, особо напрягаться не хотелось. Первенство бани какое-то. Думаю, все нормальные люди понимают, что нельзя каждый старт бежать как последний, надолго так спортсмена не хватит.

Кулижников — 3-кратный чемпион мира в спринтерском многоборье и 5-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях. 30-летний спортсмен — первый в истории россиянин, выигравший большой Хрустальный глобус в коньках.