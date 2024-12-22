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Конькобежный спорт

Сегодня, 09:00

Кулижников — о болезнях в начале сезона: «Шесть дней из туалета не выходил»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров, конькобежец Павел Кулижников после второго места на чемпионате России в интервью «СЭ» рассказал о проблемах со здоровьем, которые сказались на его подготовке.

— В чем причина провала на дистанциях 500 и 1000 метров?

— Последние три-четыре месяца я каждый месяц выпадаю на неделю. Ротавирус, кишечная инфекция была... Шесть дней из туалета не выходил. Много пропущенных тренировок, плюс до вчерашнего дня мы ничего не знали про международные перспективы, особо напрягаться не хотелось. Первенство бани какое-то. Думаю, все нормальные люди понимают, что нельзя каждый старт бежать как последний, надолго так спортсмена не хватит.

Кулижников — 3-кратный чемпион мира в спринтерском многоборье и 5-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях. 30-летний спортсмен — первый в истории россиянин, выигравший большой Хрустальный глобус в коньках.

Павел Кулижников. «Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе

Павел Кулижников
Коньки
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