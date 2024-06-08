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Конькобежный спорт

Сегодня, 01:29

Лакерник примет участие в конгрессе Международного союза конькобежцев

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что планирует принять участие в конгрессе организации, который стартует 10 июня в Лас-Вегасе.

«Я буду участвовать в конгрессе, вылетаю туда сегодня. Какие ожидания? Работы будет много, повестка насыщенная. Во-первых, через год предлагается собрать внеочередной конгресс, чтобы принять новую конституцию ISU, которая бы больше отвечала современным реалиям. Во-вторых, техком по одиночному и парному катанию предлагает немало изменений в содержании произвольных программ, которые увеличат роль их артистической составляющей. Будет интересно, примет ли эти предложения конгресс.

Я думаю, что федерация фигурного катания на коньках оперативно выпустит информацию по решения конгресса. А я со своей стороны буду рад объяснить принятые решения на международном онлайн-семинаре, который мы проведем на базе нашей академии GSA и который я буду проводить совместно с известным специалистом Ритой Зоннекейн 29-30 июня», — цитирует ТАСС Лакерника.

Источник: https://tass.ru/sport/21031505
Александр Лакерник
Коньки
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