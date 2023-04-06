Международный союз конькобежцев обсудит вопрос допуска России к турнирам в июне или октябре

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска россиян к международным турнирам в июне или октябре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ISU принял к сведению заявление МОК по итогам заседания 28 марта 2023 года с рекомендациями для международных федераций об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку конькобежный сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — заявили в пресс-службе.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.