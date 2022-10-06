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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:32

ISU сохранил квоты для российских конькобежцев на чемпионат Европы-2023

Иван Шитик
Корреспондент

Международный союз конькобежцев (ISU) выделил предварительные квоты для российских спортсменов для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россия может выставить трех спортсменов на спринтерские дистанции (2 женщины, 1 мужчина) и пять конькобежцев в многоборье (3 женщины, 2 мужчин). Отмечается, что из-за отстранения спортсмены из России пока они не могут быть приглашены и допущены к участию в международных соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января 2023 года в норвежском Хамаре.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/15971885
Сборная России по конькобежному спорту
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