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Конькобежный спорт

18 мая, 20:11

Министр спорта РФ утвердил Дорофеева главным тренером сборной по конькобежному спорту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Дмитрия Дорофеева главным тренером сборной России по конькобежному спорту.

«Министром подписан приказ о согласовании кандидатуры Дмитрия Дорофеева на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту», — приводит заявление пресс-службы Минспорта РФ ТАСС.

Дорофееву 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года на дистанции 500 м, серебряным призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов России. Специалист является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова, чемпиона мира Руслана Мурашова и других конькобежцев.

Источник: https://tass.ru/sport/17782733
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