Олимпийский чемпион Захаров выиграл Кубок России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров

Олимпийский чемпион Игр в Сочи Руслан Захаров стал победителем забега на дистанции 5000 метров в финале Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне.

В забеге на 500 метров у мужчин золото взял Виктор Муштаков, у женщин победительницей стала Ангелина Голикова.

Евгения Лаленкова выиграла соревнования на 3000 метров у женщин.

В командных забегах у женщин победила сборная Московской области, у мужчин — сборная Москвы.

Финал Кубка России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 26 февраля.