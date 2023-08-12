Президент Союза конькобежцев России Гуляев отреагировал на заявление Епифановой об избиении тренером

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что организация проводит внутреннее расследование драки спортсменки Юлии Епифановой со своим бывшим тренером Александром Кардаковым.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Сейчас ждем официальных комментариев от полиции и свидетелей, не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления. Единственное, могу сказать, что я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием», — приводит ТАСС слова Гуляева.

Ранее спортсменка обвинила Кардакова в нападении. По словам Епифановой, бывший тренер требовал ее вернуть коньки стоимостью 150 тысяч после перехода к другому специалисту. В результате конфликта он нанес девушке удары по голове и порезал руку. Инцидент произошел 12 августа в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске. Кардаков отрицает обвинения в свой адрес.