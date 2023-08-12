Президент Союза конькобежцев России Гуляев отреагировал на заявление Епифановой об избиении тренером

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что организация проводит внутреннее расследование драки спортсменки Юлии Епифановой со своим бывшим тренером Александром Кардаковым.
«Мы разбираемся в этой ситуации. Сейчас ждем официальных комментариев от полиции и свидетелей, не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления. Единственное, могу сказать, что я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием», — приводит ТАСС слова Гуляева.
Ранее спортсменка обвинила Кардакова в нападении. По словам Епифановой, бывший тренер требовал ее вернуть коньки стоимостью 150 тысяч после перехода к другому специалисту. В результате конфликта он нанес девушке удары по голове и порезал руку. Инцидент произошел 12 августа в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске. Кардаков отрицает обвинения в свой адрес.