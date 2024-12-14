Президент Союза конькобежцев России: «Жду допуска россиян. Может, будет подарок перед Новым годом»

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Жду, что что-то позитивное произойдет — допуск российских спортсменов. Но пока официальной информации нет, живу надеждами. Может, перед Новым годом Дед Мороз и Санта-Клаус преподнесут нам подарок», — сказал Гуляев «СЭ».

9 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Россияне отстранены от международных соревнований с 2022 года.