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Конькобежный спорт

Сегодня, 05:48

Николай Гуляев: «Визу получил, завтра вылетаю на конгресс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что получил визу для поездки в Лас-Вегас на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

«Визу получил, завтра вылетаю на конгресс. Там будет обширная повестка — обсуждение вопросов развития, новых правил, актуальные вопросы конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, международный союз объединяет все три вида спорта. Считаю очень важным присутствие российской делегации, она довольно представительная, тем самым мы показываем, что мы открыты, мы здесь. В отличие от многих, к сожалению.

У нас нормальный диалог, нас слышат, приглашают. Мы этим пользуемся, конечно. Не близкий свет поездка в Америку, но мы понимаем, что это важно. И нужно правильное позиционирование наших интересов. Нам удается выстраивать нормальный конструктивный диалог с представителями ISU, я считаю, что это очень важно и нужно», — цититует ТАСС Гуляева.

Источник: https://tass.ru/sport/21034237
Коньки
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