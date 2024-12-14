Гуляев: «Работаем в направлении неофициальных контактов с ISU. Лично встречался с президентом международного союза»

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о работе по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

«Неофициальные контакты? Работаем в этом направлении. Лично я встречался на конгрессе ISU с их президентом. Мы говорили про работу, мой приезд и представителей федерации фигурного катания. Это подтверждает, что мы интегрированы в ISU, мы рядом, мы принимаем участие в треннингах. Мы интегрированы в международное сообщество», — сказал Гуляев «СЭ».

9 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.