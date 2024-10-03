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Конькобежный спорт

Сегодня, 18:37

Гуляев: «Ведущие мировые державы по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию имеют разделенные федерации»

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Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» заявил, что не хотел бы объединения с другими федерациями.

«Надеюсь, нас это не коснется. Это очень сложно. Все ведущие мировые державы по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию имеют разделенные федерации. Включая федерацию США, где очень сильное фигурное катание, шорт-трек и коньки», — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее сообщалось, что федерации по лыжным видам спорта могут объединиться, как это ранее запланировали федерации по водным видам спорта, так же 1 октября сделали гимнастические федерации.

(Дарик Агаларов)

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