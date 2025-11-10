Президенту Союза конькобежцев России Гуляеву не дали визу в Канаду

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев не сможет принять участие в этапе Кубка мира в Канаде, так как ему отказали в визе.

«Я хотел бы поехать в Калгари, но канадские власти не дали мне визу. На этап в США я уже не успеваю», — цитирует Гуляева ТАСС.

Первый этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити с 14 по 16 ноября, второй — в Калгари с 21 по 23 ноября. Российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.