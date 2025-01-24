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Конькобежный спорт

Сегодня, 14:45

Призер Олимпийских игр Трофимов пропустит чемпионат России

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе командной гонки конькобежец Сергей Трофимов сообщил, что из-за болезни не сможет принять участия в чемпионате России по многоборью, стартующем 31 января в Челябинске.

— Примерно 3 января пропали запахи, я подумал, может быть, какой-то новый штамм ковида, но чувствовал себя нормально, тренировался, мы как раз были в Минске на сборе. Затем сходил в баню и начались осложнения: кашель, заложило нос, запахи и вкус по-прежнему не чувствовал. После возвращения из Минска осложнения усилились — сильно заложило уши, затем начало в них стрелять. Я сходил к врачу, оказалось, двусторонний отит с сильным синуситом, в левом ухе тенденция к нагноению. До сих пор лечусь, думал обойтись без антибиотиков, потому что знаю, какой эффект они дают, но все-таким мне их назначили — в виде ингаляции.

— Речь идет о пропуске остатка сезона?

— Надеюсь, что нет. Становится лучше, запахи и вкусы вернулись, заложенность ушей прошла, сегодня даже думал сесть на велостанок. Завтра контрольный прием у врача, посмотрим, что скажут.

— Когда ты планируешь выйти на лед, учитывая выздоровление после болезни?

— 2 февраля, в Коломне. Решение по дальнейшим стартам буду принимать исходя из того, как буду чувствовать себя на тренировках. Пока что загадывать нельзя.

Источник: https://www.russkating.ru
Сборная России по конькобежному спорту
Сергей Трофимов
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