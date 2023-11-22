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Сегодня, 16:02

Путин наградил олимпийскую чемпионку Скобликову-Полозкову орденом Александра Невского

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин наградил шестикратную олимпийскую чемпионку конькобежку Лидию Полозкову-Скобликову орденом Александра Невского.

Заслуженный мастер спорта СССР удостоена награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

84-летняя Полозкова-Скобликова — 6-кратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Она одна из четырех женщин в истории, выигравших не менее шести золотых медалей на зимних Олимпийских играх. На счету Скобликовой также 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира.

Владимир Путин
Лидия Скобликова
Коньки
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