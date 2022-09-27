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Конькобежный спорт

27 сентября, 16:19

«Всего лишь хотел затопить баню на дровах». Российский конькобежец отрубил себе два кончика пальцев топором

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Арефьев.
Фото Соцсети

Российский конькобежец Артем Арефьев написал в социальных сетях, что по собственной вине попал в травмпункт.

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором: указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своем Telegram-канале.

21-летний Арефьев является многократным призером юниорских чемпионатов мира.

В 2022 году конькобежец выступил на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России.

Артем Арефьев
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