«Всего лишь хотел затопить баню на дровах». Российский конькобежец отрубил себе два кончика пальцев топором

27 сентября, 16:19
Российский конькобежец Артем Арефьев написал в социальных сетях, что по собственной вине попал в травмпункт.
«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором: указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своем Telegram-канале.
21-летний Арефьев является многократным призером юниорских чемпионатов мира.
В 2022 году конькобежец выступил на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России.