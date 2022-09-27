Конькобежец Артем Арефьев — о бытовой травме: «Мне повезло, я прямо по кончикам пальцев топором попал»

Российский конькобежец Артем Арефьев рассказал подробности своей травмы.

«Мне повезло, я прямо по кончикам пальцев топором попал, чуть-чуть отслоилась кожа, ничего серьезного нет. Я съездил в травму, на всякий случай сделал прививку от столбняка, потому что топор не был похож на обеззараженный. У нас до 2 октября отдых, они подзаживут, сами понимаете, это кончики пальцев. Думаю, к моменту моего выхода на лед уже будет лучше — когда тренируешься, все травмы быстрее заживают из-за ускоренного метаболизма», — сказал Арефьев ТАСС.

Ранее Арефьев в своем Telegram-канале сообщил, что отрезал себе топором кончики двух пальцев левой руки при попытке затопить баню.

«Единственное — кубик Рубика собирать и в игру на телефоне играть неудобно», — добавил спортсмен.

21-летний Арефьев является многократным призером юниорских чемпионатов мира.