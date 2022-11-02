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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:20

Скобрев — о США: «Там прекрасные условия для работы и жизни»

Российский конькобежец Скобрев рассказал о периоде жизни в США
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Иван Скобрев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в разговоре с «СЭ» высказался о периоде жизни в США.

— Вы и сами провели немало времени в США во время карьеры, по профессиональной необходимости.

— Да, это правда. Там прекрасные условия для работы и для жизни, ничего плохого не могу сказать. Но в нынешней ситуации я нахожусь со своей семьей в России, мне здесь нравится, и вся моя рабочая деятельность связана с Россией. Как бы я поступил в роли спортсмена, стал бы менять гражданство? Это очень трудный вопрос. И деликатный. Не хотел бы оказаться на месте ребят и решать в такой ситуации, — сказал Скобрев.

Иван Скобрев. «Не осуждаю людей, которые хотят сменить гражданство». Говорит Иван Скобрев
Иван Скобрев
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Скобрев заступился за спортсменов, меняющих гражданство