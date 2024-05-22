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Конькобежный спорт

Сегодня, 18:41

Российский конькобежец Семериков намерен выступать за сборную Узбекистана

Алина Савинова
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что россиянин Данила Семериков намерен выступать за сборную Узбекистана.

«Семериков хочет сменить гражданство и выступать за Узбекистан. Есть письмо от Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана, заявление самого Семерикова. Вчера был исполком, но поскольку нет всего набора документов, мы вопрос на исполком не выносили. Отдельно собирать исполком ради этих ребят мы не будем», — приводит ТАСС слова Гуляева.

Глава Союза конькобежцев России также отметил, что переход Семерикова в сборную другой страны станет потерей для российской команды.

«Очень сильный спортсмен, наверное, это будет какой-то потерей. Но где-то убывает, где-то прибывает», — добавил он.

29-летний Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы, а также чемпион России 2017 года на дистанциях 5000 и 10 000 метров и победитель чемпионата страны в масс-старте.

Источник: ТАСС
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