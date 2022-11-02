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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:00

Скобрев заступился за спортсменов, меняющих гражданство

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Иван Скобрев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в разговоре с «СЭ» призвал не осуждать спортсменов, решивших поменять гражданство и выступать за другую страну.

— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на то, чтобы выступать на высоком уровне. Не буду говорить, что все средства хороши, но я понимаю тех ребят, которые для продолжения карьеры по разным причинам меняют свое спортивное гражданство. Век спортсмена очень короток, многие девчонки и мальчишки отдали этому делу всю жизнь. Люди должны с пониманием отнестись.

При этом в нашей стране пытаются делать все возможное, чтобы поддержать спортсменов. Я не считаю, что они виноваты во всей сложившейся ситуации. Ребята просто хотят соревноваться, соревноваться честно и представлять в том числе и свою страну. Добиваться результатов, бить рекорды, заработать денег, в конце концов, — для себя, для своей семьи. Поэтому я отношусь к людям, решившим сменить гражданство, с пониманием. Не осуждаю, — сказал Скобрев.

Иван Скобрев. «Не осуждаю людей, которые хотят сменить гражданство». Говорит Иван Скобрев
Иван Скобрев
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