Чемпион Европы Снетков — о новом поколении конькобежцев: «Люди стали слабее физически, дети во всяком случае»

Чемпион мира 1986 года среди юниоров и чемпион Европы 1989 года на 1500 м конькобежец Бронислав Снетков в интервью «СЭ» попробовал оценить текущие результаты российских спортсменов.

— Каково человеку, у которого личник 1.53,50, установленный в 1988 году, смотреть, как сейчас пацаны на клапах под крышей бегут, 1.50-1.51?

— Я работаю тренером, и сейчас эти две истории в голове не сочетаются. Дети бегут, задачи сейчас выводить их на мировой уровень не стоит, там все намного быстрее. Плюс люди стали слабее физически, дети во всяком случае. Ребенок в посадку садится, ему руку на спину кладешь, а он падает. Раньше вопрос объемов не стоял: 200 кругов — значит, едем, работаем. Даже не задумывались. А сейчас все плачут: «Ой, ай, работа тяжелая», — сказал Снетков «СЭ».