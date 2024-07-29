Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 15:44

Советский рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Советский конькобежец Юрий Сергеев скончался на 100-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича!» — говорится в сообщении.

Сергеев был многократным рекордсменом мира на дистанции 500 м. Он участвовал в зимней Олимпиаде в Кортине-д'Ампеццо в 1956 году. После завершения карьеры конькобежец работал тренером в обществе «Динамо».

Во время Великой Отечественной войны Сергеев служил в полку специального назначения, который охранял Кремль. Спортсмена наградили орденом Отечественной войны I степени, «Знаком Почета», и медалью «За оборону Москвы».

Источник: Союз конькобежцев России
Коньки
1
0
Читайте также
Мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и стал мемом на Олимпиаде
Международный день дружбы отметят 30 июля
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

ISU включил россиян и белорусов в списки судей, но работать на турнирах им нельзя