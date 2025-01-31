Союз конькобежцев России сократил срок карантина для смены спортивного гражданства троим спортсменам

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил о сокращении срока карантина для чемпионов Европы по шорт-треку Дениса Айрапетяна и Даниила Ейбога, а также для четырехкратного бронзового призера чемпионата мира по конькобежному спорту Данилы Семерикова для смены спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что спортсмены должны пройти двухлетний карантин для перехода в сборную Узбекистана.

«Да, срок карантина для Семерикова, Ейбога и Айрапетяна сокращен», — сказал Гуляев ТАСС.

27-летний Ейбог является чемпионом Европы в эстафете, участником Олимпийских игр 2022 года. 28-летний Айрапетян также является чемпионом Европы в эстафете и шестикратным призером первенств Европы.