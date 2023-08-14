Стали известны подробности дела об избиении конькобежки Епифановой из-за дорогих коньков

После конфликтной ситуации между конькобежкой Юлией Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым было начато разбирательство в УМВД России, ссылается «Газета.Ru» на пресс-службу Федерации конькобежного спорта Свердловской области.

«РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» выражает сожаление о произошедшем и считает не допустимым решения вопросов между спортсменами и тренерами подобным образом. Нами будет проведена работа для разрешения и урегулирования конфликтной ситуации, а также приложены усилия по недопущению возникновения конфликтов в будущем», — заявили в пресс-службе организации.

Ранее спортсменка обвинила Кардакова в нападении. По словам Епифановой, бывший тренер требовал ее вернуть коньки стоимостью 150 тысяч рублей после перехода к другому специалисту. В результате конфликта он нанес девушке удары по голове и порезал руку. Инцидент произошел 12 августа в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске.

Кардаков отрицает обвинения в свой адрес. По его версии, спортсменка сама «накинулась» на него и брызнула ему в лицо баллончиком, после чего он был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью.