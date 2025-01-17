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Конькобежный спорт

Сегодня, 02:44

Журова считает, что ISU не отменит допуск россиян под давлением Украины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что международный союз конькобежцев (ISU) не будет отменять решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе, если столкнется с давлением с Украины.

«В одних случаях такие письма влияют, несомненно, а в других — нет. Все очень индивидуально. Причем если им жестко отвечают, то больше они и не обращаются, как это было с федерацией тенниса. Думаю, им вряд ли нравится то, что происходит в вопросе допуска фигуристов и конькобежцев — они наверняка будут писать жалобы в IBU, но на это уже не будут реагировать, скорее всего.

Они следят за этим. Прицепились даже к регбисту, который до их жалобы в Англии без проблем выходил на матчи с флагом России. Видимо, у них работает специальный департамент, который отслеживает соцсети, лайки и прочее. Или НКО получают под это деньги. Гранты надо отрабатывать, вот они и дают фактуру для спортивных чиновников», — цитирует ТАСС Журову.

Источник: ТАСС
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