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Конькобежный спорт

Сегодня, 13:32

Тренер Кулижникова считает, что конькобежец сохраняет мотивацию для выступлений

Дмитрий Дорофеев, тренер многократного чемпиона мира по конькобежному спорту спринтера Павла Кулижникова заявил, что спортсмен сохраняет мотивацию для продолжения выступлений и тренировок.

«У меня с ним был разговор, были определенные опасения, что он тренироваться не хочет, мотивации нет. Он хотел переговорить с Николаем Алексеевичем по поводу своих конечных мыслей, но я до конца об этом не знаю. Но учитывая, что в связи с последними событиями нам отступать некуда думаю, что мотивация у ребят тоже появилась. Возможно, я чего-то не знаю, но мотивация у него есть продолжать тренироваться и бегать. Поэтому жду турнира Шавырина, Кулижников заверил, что начнет сезон, и нам, думаю, предстоит разговор с руководством. Мы сядем втроем, может быть с командой, обговорим личные моменты», — приводит слова Дорофеева ТАСС.

28-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира 2015 года.

Павел Кулижников
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