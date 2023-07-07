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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:46

В Союзе конькобежцев Казахстана заявили, что Силаева думает о смене фамилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев рассказал, что российская спортсменка Кристина Силаева после перехода в сборную Казахстана может сменить фамилию.

Ранее Бесбаев сообщил, что президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев одобрил переход спортсменок Елизаветы Голубевой, Кристины Силаевой и тренера Сергея Клевчени в сборную Казахстана.

«Вырвали из контекста слова Кристины Силаевой о том, что якобы для нее не будет проблем вернуться обратно. Она сказала, что такого не говорила и полностью понимает ответственность. Даже сказала, что подумает о смене фамилии, чтобы влиться в новое общество. Они уже тренируются с нами третий месяц, побывали на сборе в Турции, провели два сбора в Астане, сейчас отправляются в Инцелль», — приводит слова Бесбаева РИА «Новости».

Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), при смене спортивного гражданства атлеты должны пройти годичный карантин.

«Сборная России приличное время не выступала на международных соревнованиях, поэтому карантин они уже прошли. Сейчас мы ждем открепления от Союза конькобежцев России. ISU в курсе процесса, как только открепление будет получено, исполком ISU примет решение. Прицел у нас на Олимпийские игры, сейчас уже начали подготовку, девчат держим в форме», — заключил Бесбаев.

Елизавета Голубева. Звездные конькобежки и тренер сборной России уезжают в Казахстан. Серьезные потери нашей команды

Источник: РИА Новости
Коньки
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