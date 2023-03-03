Юсков рассказал, что хотел бы когда-нибудь вывести свою команду на «СКА Арену»

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков рассказал, что хотел бы когда-нибудь вывести свою команду на «СКА Арену».

«Честно говоря, раньше хоккеем почти не интересовался, а вот сейчас начал отрывать подряд главные хоккейные новости и узнал, что в Петербурге строится новая арена. Хотелось бы когда-нибудь увидеть свою команду на этой арене. Конькобежные арены во всем мире небольшие, где-то пять-семь тысяч. Самая громкая арена в моей жизни была на Олимпиаде в Сочи. Там вся эта волна эмоций переходила через тебя: «Аааа!» Конечно, хотелось бы еще раз ощутить что-то подобное. может и в Петербурге», — приводит слова Юскова «Спорт День за Днем».

На Олимпиаде в Сочи Денис Юсков показал лучшие результаты среди российских мужчин на своих коронных дистанциях, в том числе занял 4-е место на 1500-метровке, но остался без медалей.

«СКА Арена» должна войти в строй в 2023 году. Она станет самым крупным ледовым дворцом в мире. «СКА Арена» будет вмещать 21,5 тыс человек на хоккейных матчах и 23 тысячи — на концертах.