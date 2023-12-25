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Конькобежный спорт

Сегодня, 01:40

Журова: «Я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, кем она могла стать, если бы не была спортсменкой.

«Изначально я хотела стать педагогом, у меня и имеется педагогическое образование, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Если бы не спорт, то пошла бы преподавать. Также, как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой.

Если брать спортивную сферу, то, как только встала на коньки, хотела пойти в фигурное катание, однако такой секции не было. Пошла заниматься танцами и художественной гимнастикой, и то — немножко. В итоге, коньки все равно взяли верх, и я начала делать карьеру в конькобежном спорте", — приводит слова Журовой Sport24.

Журова является чемпионкой мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996), а также олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 метров.

Источник: https://sport24.ru/other/news-607182-svetlana-zhurova-ya-mogla-stat-uchitelem-i-aktrisoy-a-ne-konkobezhkoy
Светлана Журова
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