Журова: «Я могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, кем она могла стать, если бы не была спортсменкой.

«Изначально я хотела стать педагогом, у меня и имеется педагогическое образование, но главной мечтой была работа учителем биологии или математики. Если бы не спорт, то пошла бы преподавать. Также, как и любая девочка, очень сильно хотела сниматься в кино: я два года ходила в театральную студию. Поэтому могла стать учителем и актрисой, а не конькобежкой.

Если брать спортивную сферу, то, как только встала на коньки, хотела пойти в фигурное катание, однако такой секции не было. Пошла заниматься танцами и художественной гимнастикой, и то — немножко. В итоге, коньки все равно взяли верх, и я начала делать карьеру в конькобежном спорте", — приводит слова Журовой Sport24.

Журова является чемпионкой мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 метров (1996), а также олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 метров.