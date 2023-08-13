Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой

Жизнь советского конькобежца.

Сергей Буянов

Дата рождения: 1956 год

Вид спорта: конькобежный спорт

Супруга: Елена Буянова (Водорезова)

Детство и юность

О семье и детстве Сергея Буянова практически ничего не известно — информации об этом в открытом доступе нет. Но его спортивная история началась, как это часто бывает, с ранних лет — родители отдали сына в конькобежный спорт.

Спортивная карьера

Больших успехов в спорте Буянов не достиг, однако ему присвоили спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». По словам друзей и близких Сергея, ему не хватало мотивации для дальнейшего развития. Он не отличался дисциплинированностью, которая так важна для спорта высших достижений.

Поэтому спортивная история закончилась для Буянова довольно быстро, и он начал искать себя в других сферах жизни.

Жизнь после спорта

После окончания спортивной карьеры Сергей нашел себя в предпринимательской деятельности. Он занимался продажей принадлежностей для диафильмов и даже стал одним из самых молодых директоров магазина диапозитивов в Москве. Несмотря на то что Буянов сам являлся бывшим спортсменом, будущую супругу он заинтересовал именно неспортивной составляющей своей жизни.

Уже к моменту знакомства Елена была знаменитой чемпионкой. Однако Сергея практически не интересовала спортивная слава возлюбленной. Хоть ее достижениями он действительно гордился. В интервью телеканалу НТВ Буянова заявила, что сама не помнит, когда и где она завоевывала свои медали. А вот ее супруг бережно хранил ее трофеи: «Муж собирал медали, и они лежат где-то в комнате на даче. Он не увлекался спортом, возможно, они для него стали каким-то антуражем».

Дальнейшая деятельность Сергея была связана с кино и театром. Ему удалось попасть в сферу в 1980-е, когда Буянов вошел в труппу Олега Табакова в Театре-студии. Тогда же он познакомился с режиссером и актером Сергеем Газаровым, который впоследствии открыл свою киностудию и пригласил туда своего приятеля.

Елена Буянова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь

Буянов встретил свою любовь в такси. Елена очень спешила по делам и поймала машину, в которой уже сидел ее будущий супруг. Знакомство стало судьбоносным. Между Водорезовой и ее будущим супругом вскоре начались отношения. Фигуристка в тот момент уже думала о завершении спортивной карьеры, но роман с Сергеем не стал основной причиной. И все же оказал влияние на конечное решение спортсменки.

«??Я ушла не из-за болей, а потому что психологически устала: чередовать лед и больничную койку было морально сложно. Тем более тогда я уже собралась замуж и решила посвятить себя семье. Но потом все же согласилась на тренерскую работу», — приводит «АиФ» слова Буяновой.

В 1984 году фигуристка завершила соревновательную деятельность. И в то же время вышла замуж за Сергея Буянова, который души не чаял в молодой супруге. Он стремился показать своей жене лучшие места в стране — так пара отправилась в свой первый совместный отпуск в Дагомыс. Елена же отвечала взаимностью возлюбленному — и даже решила сменить свою фамилию, под которой ее знал весь мир.

«Говорю мужу, что прославила и свою, и твою фамилию. Естественно, что семья должна быть с одной фамилией. Поэтому решила сделать ему такой подарок. В кругах фигурного катания меня знают как Водорезову», — рассказала Елена Германовна в передаче «Однажды» на НТВ.

В 1987 году в семье Буяновых произошло счастливое событие — родился сын Иван. Несмотря на то что мальчик появился в спортивной семье, он решил связать свое будущее не со спортом. А карьера футболиста у него не сложилась.

Сейчас Иван Сергеевич — успешный предприниматель. Он получил образование в сфере экономики, женился и подарил родителям двух внуков. Елена и Сергей с удовольствием проводили время со своими близкими — особенно в период пандемии коронавируса.

Болезнь

В начале 2023 года уже было известно о тяжелой болезни бывшего российского конькобежца. Сергей несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. По этой же причине съемки программы телеканала НТВ в доме Буяновых не проводились — это стало бы неуместным в такой непростой для семьи ситуации.

«Худший в жизни день? У меня муж заболел очень серьезно. Не могу даже это [комментировать]...» — так отреагировала Буянова на болезнь своего супруга в феврале 2023 года.

12 августа 2023 года стало известно о смерти Сергея Буянова на 68-м году жизни. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев:

«Да. К сожалению, это так», — приводит «РИА «Новости Спорт» слова Гуляева.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возможная связь с Дианой Дэвис

Данная информация подтверждения не получала, но долгое время циркулировала в кругах фигурного катания. По слухам, Сергей Буянов мог быть отцом дочери другого известного российского тренера Этери Тутберидзе — Дианы Дэвис. Информации об отце фигуристки крайне мало. К тому же сведения, которые озвучивала сама Тутберидзе, отличаются от того, что говорила Диана.

По словам Этери Георгиевны, у ее дочери нет отца: «Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой... Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Сама фигуристка обнародовала совершенно другие факты: в 2018 году она рассказывала, что ее папа регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки. Также в Сети была информация, что отец Дианы — якобы американец. И именно от него она и получила фамилию Дэвис.

Но есть один нюанс. В официальных документах Федерации фигурного катания на коньках России у Дианы было указано отчество «Сергеевна». А спустя некоторое время после новостей о смерти Сергея Буянова фигуристка опубликовала фотографию, на которой она позирует с неизвестным мужчиной, повернувшимся спиной. Все это дает почву для домыслов о том, что слухи верны. Но ни одна из сторон их не подтверждала.