Олимпийская чемпионка Пехштайн хочет отсудить у ISU 8 миллионов евро. Спор длится уже 15 лет

В четверг разбирательство может закончиться.

Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудиа Пехштайн намерена отсудить у Международного союза конькобежцев 8 миллионов евро. Разбирательство длится с 2009 года — тогда организация на 24 месяца дисквалифицировала немку из-за подозрений в употреблении допинга.

ISU забанил спортсменку из-за косвенных подозрений

История началась в 2009 году: ISU отстранил спортсменку на два года, из-за чего она пропустила Олимпиаду-2010, а ведь на предыдущих Играх Пехштайн завоевала золото в командной гонке и серебро на дистанции 5000 метров. Причиной бана стал подозрительный анализ крови, который посчитали косвенным подтверждением употребления допинга. В пробе Клаудии обнаружили зашкаливающее количество ретикулоцитов — молодых эритроцитов, которые рождаются в костном мозге.

Пехштайн не согласилась с решением ISU и моментально подала апелляцию, но проиграла дело в Спортивном арбитражном суде, поэтому решение о дисквалификации осталось в силе. Однако после вердикта CAS правила выявления допинга скорректировали — теперь одной подозрительной пробы крови стало недостаточно, требуется минимум 10. Сама конькобежка всегда отрицала использование допинга, а также начала судебное разбирательство с ISU, которое длится уже 15 лет.

«Я постоянно говорила, что никогда не использовала допинг, — рассказала Пехштайн в интервью Welt. — Сейчас многие подходят ко мне и извиняются. Хороший пример — вице-президент ISU Ян Дийкема. Я случайно познакомилась с ним вместе со своим мужем на этапе Кубка мира в Нидерландах. Он сказал, что очень сожалеет о произошедшем, но, к сожалению, ничего не может сделать. Чиновники ISU знают о совершенной ошибке, но не понимают, как ее исправить».

Фото Global Look Press

Какие шансы у дела наконец завершиться

Адвокат спортсменки Томас Саммерер надеется на положительный исход в четверг. «Наш иск о возмещении ущерба составляет 8 миллионов евро. Мы ожидаем, что нам выплатят эту сумму. Возможно и безвозмездное урегулирование дела, но только если ISU принесет моей клиентке извинения за свою ошибку. Суд больше не будет определять, имело ли место нарушение допинговых правил или нет. Совершенно очевидно, что нет», — приводит слова Саммерера Sportschau.

Адвокат также подкрепляет слова об отсутствии допинга у Пехштайн экспертизой мюнхенского гематолога Стефана Эбера. Поэтому, по его мнению, суд будет определять только наказание из-за ошибочной дисквалификации от ISU. При этом сам Международный союз конькобежцев не ответил на запрос немецкого медиахолдинга ARD. Однако, согласно их информации, организация не изменила точку зрения и все так же уверена в законности отстранения Клаудии, что в 2009 году было подтверждено решением CAS и других судов.

Фото Global Look Press

В каких судах уже проходили слушания

В четверг заседание пройдет в Высшем областном суде Мюнхена. До этого разборки происходили во многих других инстанциях: по вопросам гражданского права — в Мюнхенском областном суде и Европейском суде по правам человека в 2014 и 2018 годах соответственно. Со стороны спортивного права дело рассматривали в Арбитражном суде ISU (2009), Международном спортивном арбитражном суде (2009) и Федеральном суде Швейцарии (2010).

52-летняя Пехштайн до сих пор продолжает выступать: в сезоне-2023/24 она даже вошла в состав сборной Германии на Кубок мира и выиграла чемпионат Германии на дистанции 5000 м. Немка единственной из женщин выступила на восьми Олимпиадах, на которых завоевала пять золотых медалей. Первые Игры в ее карьере состоялись в 1992 году во французском Альбервилле.