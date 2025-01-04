«Обнаружен на глубине 38 метров». Два конькобежца провалились под лед на Байкале

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Конькобежцы провалились под лед на Байкале, и лишь одного из них удалось спасти. Трагедия произошла около пяти часов вечера в пятницу, 3 января, в проливе Ольхонские Ворота.
Двое пожилых мужчин из Иркутской области решили прокатиться по льду пролива Ольхонские Ворота на коньках. Все бы ничего, да только схватиться он еще не успел из-за довольно высокой температуры.
«В 400 метрах от берега два человека провалились под лед. 62-летнему мужчине помогли выбраться очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке», — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он передан в руки медиков.
«Мужчина госпитализирован в Ольхонскую районную больницу с обморожением пальцев правой руки», — написал в своих соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Специалисты осмотрели место провала при помощи подводной камеры, установленной на борту судна на воздушной подушке «Хивус-10». Тело второго мужчины, 70-летнего жителя города Шелехов, подняли на поверхность спасатели из Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. «При помощи глубоководной камеры утонувший был обнаружен на глубине 38 метров, поднят и передан сотрудникам полиции», — говорится в Telegram-канале спасотряда.
Трагические случаи на водоемах и озерах в холодное время года не редкость в России. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед.
Незадолго до Нового года на Байкале произошла еще одна трагедия: 47-летний водитель погиб за рулем внедорожника, провалившегося под лед. Как позднее сообщили в МЧС, он не обратил внимания на запрещающие знаки и выехал в сторону Мухорского залива. В том месте толщина льда не превышала 10 сантиметров.
Из-за аномально теплого, даже уникального мягкого начала зимы в целом ледовая обстановка на реках и озерах Иркутской области сейчас непростая. Перепады температур, осадки и дождь в конце ноября не помогли ледоставу — этот процесс начался позже обычного.