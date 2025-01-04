«Обнаружен на глубине 38 метров». Два конькобежца провалились под лед на Байкале

Два конькобежца провалились под лед на Байкале

Спасти смогли только одного.

Конькобежцы провалились под лед на Байкале, и лишь одного из них удалось спасти. Трагедия произошла около пяти часов вечера в пятницу, 3 января, в проливе Ольхонские Ворота.

Что случилось

Двое пожилых мужчин из Иркутской области решили прокатиться по льду пролива Ольхонские Ворота на коньках. Все бы ничего, да только схватиться он еще не успел из-за довольно высокой температуры.

«В 400 метрах от берега два человека провалились под лед. 62-летнему мужчине помогли выбраться очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке», — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он передан в руки медиков.

«Мужчина госпитализирован в Ольхонскую районную больницу с обморожением пальцев правой руки», — написал в своих соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Специалисты осмотрели место провала при помощи подводной камеры, установленной на борту судна на воздушной подушке «Хивус-10». Тело второго мужчины, 70-летнего жителя города Шелехов, подняли на поверхность спасатели из Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. «При помощи глубоководной камеры утонувший был обнаружен на глубине 38 метров, поднят и передан сотрудникам полиции», — говорится в Telegram-канале спасотряда.

Фото пресс-служба ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»

Спасатели предупреждают

Трагические случаи на водоемах и озерах в холодное время года не редкость в России. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности и предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед.

Незадолго до Нового года на Байкале произошла еще одна трагедия: 47-летний водитель погиб за рулем внедорожника, провалившегося под лед. Как позднее сообщили в МЧС, он не обратил внимания на запрещающие знаки и выехал в сторону Мухорского залива. В том месте толщина льда не превышала 10 сантиметров.

Из-за аномально теплого, даже уникального мягкого начала зимы в целом ледовая обстановка на реках и озерах Иркутской области сейчас непростая. Перепады температур, осадки и дождь в конце ноября не помогли ледоставу — этот процесс начался позже обычного.