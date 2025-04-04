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4 апреля, 15:50

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии-2025»

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В мартовском номере журнала «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» опубликован рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии-2025». Среди участников рейтинга — Алексей Бабичев, директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI, председатель совета благотворительного фонда «Пари и побеждай». Алексей был номинирован в категории «Управление общественными связями».

Алексей имеет многолетний опыт работы в сфере медиа и коммуникаций, а также успешный опыт работы в корпорациях и коммуникационных агентствах.

С апреля 2023 года он возглавляет департамент устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI, который в том числе активно способствует развитию компании в области корпоративной социальной ответственности и устойчивых проектов.

Алексей Бабичев, PARI.

Также с 2024 года Алексей является председателем совета благотворительного фонда «Пари и побеждай», активно поддерживающего социальные инициативы и спортивные проекты.

По данным «Медиалогии», БК PARI ежегодно входит в топ-3 по охватам и медиаиндексу среди беттинговых компаний России.

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