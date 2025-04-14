FONBET и КХЛ создали лимитированную коллекцию атрибутики под плей-офф

К старту плей-офф КХЛ совместно со своим титульным партнером подготовила лимитированную коллекцию атрибутики — «Первые на континенте».

Во главе проекта — уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд — участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе для болельщиков 16 лучших команд создали эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.

Во втором раунде плей-офф за трофей продолжают борьбу восемь команд. Для болельщиков этих клубов создали стильные зип-куртки. Как заполучить коллекцию «Первых» к плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ? Поддерживай любимый клуб на сайте, копи баллы и обменивай их на ценные призы!

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