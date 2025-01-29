FONBET объявил об уходе Анохина и назначил нового генерального директора

Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора FONBET станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков — Константин Линев. Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы ее знаем сегодня — надежной, прозрачной, подоотчетной и социально-ориентированной. Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам и глубочайшим образом погружен во все сферы деятельности.

«FONBET — заслуженный лидер отрасли, и мы своим примером будем дальше стимулировать букмекерские компании России многократно повышать уровни социальной ответственности бизнеса и поддержки развития массового спорта», — сообщил Константин Линев.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан Сергей Анохин. Он подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб.