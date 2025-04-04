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4 апреля, 17:00

FONBET — титульный партнер гала-матча в честь победы ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА

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Встреча пройдет 18 мая на «ВЭБ Арене». В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.

Состав сборной европейских клубов будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании. В него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

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