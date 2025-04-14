Медведева, Ягудин, Костомаров и Домнина запустили проект «ДоброКофты»

Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Оксана Домнина приняли участие в новом проекте благотворительной программы «ДоброFON» совместно с благотворительным фондом «Дела семейные». Легендарные фигуристы напоминают всем, что поддержка нужна каждому, и запускают цепочку добрых дел.

На протяжении сезона в перерывах между прокатами наших фигуристов радовали уютные серые бомберы. Проект «Добро Кофты» станет символом поддержки, тепла и заботы, которые так необходимы подопечным фонда «Дела семейные». Все собранные средства направляются напрямую в фонд для помощи семьям с детьми, воспитанникам детских домов и подросткам.

Сделать доброе дело может каждый, а «ДоброFON» подарит ДоброКофту за каждое пожертвование от 5000 рублей.

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