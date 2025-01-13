Доходы букмекеров в России — уже больше триллиона рублей в год. Главный драйвер — реклама

Рынок ставок продолжает увеличиваться.

Доход букмекеров в России в 2023 году вырос на 39 процентов

Компания H2 Gambling Capital проанализировала состояние мирового рынка азартных игр и зафиксировала средний рост индустрии на отметке в 10,7 процента в год. В 2024 году доход букмекеров и казино составил 160,4 миллиарда долларов — ожидается, что к 2029-му эта сумма увеличится до 263,5. Россия занимает одну из ключевых позиций на этом рынке.

Согласно данным РБК, в 2023 году доходы букмекеров в РФ выросли на 39 процентов — с 879,2 миллиарда рублей до 1,2 триллиона. Для сравнения: на лотереи россияне потратили в 15 раз меньше (60 миллиардов), на билеты в кино — в 37 раз меньше (23,7 миллиарда). Из 600 российских компаний с самой большой выручкой четыре — букмекерские конторы, констатирует «Тинькофф Журнал».

Реклама FONBET на матче Кубка России. Фото Getty Images

Огромные показатели роста индустрии представители этого сектора объясняют повышением уровня регулирования рынка ставок — государство заставило букмекеров выйти из серой зоны и показать реальный оборот. С 2021 года контроль деятельности всех легальных букмекерских компаний и тотализаторов на территории России осуществляет публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

«В результате решительных мер по упорядочению деятельности организаторов азартных игр, предпринятых государством за последние три года, эта отрасль обрела ясные стандарты, стабильность и прозрачность, что повысило ее привлекательность для населения», — рапортует глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

На самом деле значительный рост отрасли происходит благодаря мощной рекламной кампании. По данным аналитического агентства по оценке затрат на рекламу в интернете Digital Budget, за первые девять месяцев 2024 года в десятку крупнейших интернет-рекламодателей в России вошли две букмекерские компании, суммарно потратившие на продвижение семь миллиардов рублей.

FONBET на фигурном катании. Фото Getty Images

Реклама БК зашита в телевизионные трансляции матчей и контент киносервисов, ее продвигают стримеры, блогеры и другие инфлюенсеры, создаются спортивные Тelegram-каналы, полностью спонсируемые букмекерами, а болельщикам перед матчами раздаются рекламные буклеты. Для крупных спортивных блогеров беттинг-партнеры стали основным источником заработка на YouTube. Правда, в 2024 году платформа стала очень жестко относиться к такому контенту из-за базового запрета на рекламу ставок — каналы блокируют и удаляют.

Блокировка российских спортивных каналов в YouTube с рекламой ставок

Сложности возникают из-за невозможности для доменов казино или букмекера в настоящее время получить сертификацию от Google Рекламы — причина в наложенных на Россию санкциях. Поэтому при удалении каналов все апелляции бессмысленны. Более того, даже если отказаться от беттинг-контента, то риск не станет меньше — страйк может прилететь за старое видео. В итоге спортивные блогеры вынуждены создавать новые каналы, испытывая проблемы с набором аудитории. Подстраиваются и сами букмекеры, делая ставку на ВК и Telegram, хотя полностью от YouTube они пока тоже не отказываются.

Букмекеры становятся титульными спонсорами топовых турниров — Winline РПЛ, FONBET (ранее БЕТСИТИ) Кубок России, Мелбет Первая лига, FONBET Чемпионат КХЛ и так далее. «Нижний Новгород» превратился в «Пари НН» — по названию главного спонсора. В настоящее время в РПЛ только два клуба из 16 остаются без спонсоров-букмекеров — «Оренбург» и «Химки». Как утверждает «РБК Спорт», крупнейшие сделки — по миллиарду рублей в год и даже более — заключены у «Спартака» и московского «Динамо».

Главный тренер «Спортака» Деян Станкович. Фото Getty Images

Огромная привлекательность ставок связана с сумасшедшими эмоциями и азартом, поэтому при столь бурном росте беттинговой индустрии важно не пренебрегать такой ключевой составляющей, как безопасность игроков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнее десятилетие количество зависимых от азартных игр людей выросло более чем на 500 процентов. К примеру, в США с момента легализации ставок в 2018 году американцы поставили на спортивные события 245 миллиардов долларов, утверждает Financial Times.

Правительства ряда стран уже осознали, что обеспечить регулируемый рынок ставок, приносящий огромные доходы в виде налогов, недостаточно. Необходима полноценная программа профилактики азартных игр. В 2023 году в Великобритании правительство опубликовало новый свод законов, призванный улучшить эффективность их регулирования. В частности, введен запрет на рекламу и спонсорство букмекеров — с сезона-2025/26 клубы АПЛ откажутся наносить логотипы БК на лицевую часть футболок.

Хынмин Сон. Фото Getty Images

Кроме того, на противодействие лудомании британцы ежегодно выделяют 750 миллионов фунтов, а этой осенью правительство ввело обязательный ежегодный сбор в размере 100 миллионов для каждого казино и букмекерской компании — средства будут направлены на финансирование исследований, образования и лечения с целью смягчения вреда от азартных игр, информирует Yahoo Finance.

В США готовятся принять жесткий закон о регулировании ставок

Тем временем в нескольких штатах Америки были открыты реабилитационные центры для игроманов, а также учрежден Национальный совет по проблемам азартных игр, на горячую линию которого каждый день поступают тысячи звонков. В сентябре 2024 года американские конгрессмены Пол Тонко и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение законопроект, который направлен на введение федеральных стандартов для букмекерской отрасли в США. Инициатива ставит цель установить единые нормы по всей стране, а также усилить контроль за деятельностью букмекеров.

Букмекерская линия на победителя NFL. Фото Getty Images

Основные положения законопроекта включают запрет на рекламу ставок в период с 8 утра до 10 вечера, ограничение продвижения букмекерских компаний со стороны знаменитостей, запрет на использование искусственного интеллекта для отслеживания игровых привычек пользователей и запрет азартных игр во время спортивных трансляций.

Также планируется введение запрета микроставок (ставки на отдельные моменты матчей, такие как бейсбольные подачи или количество ударов по воротам), а также ограничить количество депозитов — не более пяти пополнений в сутки. В том числе исключить возможность депозита с помощью кредитных карт и обязать БК гарантировать, что клиенты, которые делают ставки на сумму более тысячи долларов, могут себе это позволить.

Букмекерские купоны. Фото Getty Images

«Государственное регулирование в нынешнем виде малодушно и незрело. Вот почему нам нужен национальный стандарт — не для того, чтобы запретить азартные игры, а с целью установления необходимого контроля над отраслью, которая находится вне сферы влияния», — поделился Блюменталь с CNBC.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны представителей игорной отрасли. Ассоциация iDevelopment & Economic Association (iDEA) назвала это вмешательство «ненужным и вредным». Американская игорная ассоциация (AGA) также высказалась против законопроекта, назвав его пощечиной штатным регуляторам и законодательным органам.

В России пока столь радикальным образом действовать не собираются — государство считает, что достаточно действующего с 2017 года Федерального закона о целевых отчислениях букмекера на развитие спорта. Изначально они составляли 1,5 процента, а с января 2024 года увеличились до 2 процентов, что позволит российскому спорту получать более 20 миллиардов рублей в год.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев. Фото Getty Images

На прошедшем в 2023 году форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» замдиректора департамента финансовой политики Министерства финансов России Александр Христофоров заявил следующее: «Проблему нельзя недооценивать. На данный момент по ее решению есть даже не конкретные предложения, а, скажем так, единичные вспышки сознания. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходим диалог между гражданским обществом и сообществом игроков на рынке».

Александр Харламов