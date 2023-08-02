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2DROTS — «Сахалин»: прогноз на матч Кубка России 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Сахалин» 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
2DROTS.
Фото Телеграм-канал 2DROTS
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2 августа в первом раунде Пути регионов Кубка России один из гигантов медиафутбола 2DROTS сыграет с клубом второй лиги «Сахалином». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Москвич», в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.91 (21%), успех «Сахалина» — за 3.79 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3790 рублей, а чистая прибыль составит 2790 рублей.

Вариант «победа «Сахалина» или ничья» предложен за 1.92. Команда Юрия Дроздова не знает поражений на протяжении девяти последних игр.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.10.

«Сахалин» очень часто обменивается голами с соперниками — это произошло в шести из семи предыдущих встреч. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.12.

Эксперты уверены, что 2DROTS пройдут дальше по итогам основного времени и серии пенальти за 1.44. Если же верите в клуб из Южно-Сахалинска, то возьмите их триумф за 2.65.

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Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Сахалин»

Как показывает практика, медиафутбольные команды не только способны на равных соперничать с клубами второй лиги, но и проходить их в официальных турнирах. В прошлом сезоне 2DROTS в первом раунде Кубка разгромили «Чертаново» (3:0), а во втором в серии пенальти обидно уступили «Текстильщику».

«Сахалин» — команда не сильнее «Текстильщика» и, учитывая результаты прошлого сезона, слабее ногинского «Знамени», который уже вылетел из соревнования от «Амкала». 2DROTS, которые на этот раз подойдут к игре еще серьезнее и прокачаннее, вряд ли допустят новую ошибку.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.

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Футбол
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ФК Сахалин
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