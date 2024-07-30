30 июля в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов сыграют 2DROTS и «Строгино». Место встречи соперников — стадион «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется с 15.55 мск.

Специалисты склоняются к победе 2DROTS: это событие дали с котировкой 1.90, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш парней Сергея Загидуллина доступен с коэффициентом 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).

Считаете, что «Строгино» не уступит в основное время? Опция Х2 представлена за 1.85.

Также вы можете взять успех одного из соперников с учетом форы:

Ф1(0) — за 1.45 , Ф2(0) — за 2.55 ;

Ф1(-1) — за 2.55 , Ф2(+1) — за 1.45 .

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.21.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.17.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу 2DROTS: