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2DROTS — «Строгино»: где смотреть матч Кубка России 30 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России 2DROTS — «Строгино» 30 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Максим Сугробов («Строгино»).
Фото Официальная страница ФК «Строгино» ВКонтакте, Соцсети
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30 июля в первом раунде Кубка России на этапе Пути регионов сыграют 2DROTS и «Строгино». Место встречи соперников — стадион «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнется с 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 16:00. Москвич (Москва)
2DROTS
Строгино

Специалисты склоняются к победе 2DROTS: это событие дали с котировкой 1.90, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш парней Сергея Загидуллина доступен с коэффициентом 3.50 (28%). Ничья идет за 3.90 (25%).

Считаете, что «Строгино» не уступит в основное время? Опция Х2 представлена за 1.85.

Также вы можете взять успех одного из соперников с учетом форы:

  • Ф1(0) — за 1.45, Ф2(0) — за 2.55;
  • Ф1(-1) — за 2.55, Ф2(+1) — за 1.45.
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Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга: «обе забьют» предложили за 1.59, обратный вариант — за 2.21.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.17.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу 2DROTS:

  • 1:1 — за 6.80;
  • 2:1 — за 7.20;
  • 1:0 — за 7.70.
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