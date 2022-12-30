5 000 000 рублей получили победители акции «Ставка на миллион»

Букмекерская компания БЕТСИТИ завершила акцию «Ставка на миллион». Победителями стали 60 игроков, которые разделили призовой фонд в 5 000 000 рублей.

Игрок, занявший первое место в акции, получил главный приз — 1 миллион рублей!

Акция проводилась с 14 ноября по 28 декабря 2022 года. Для участия достаточно было делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50, за которые начислялись конкурсные баллы.

Все участники были разделены на три дивизиона в зависимости от размера квалификационных ставок. Топ-20 каждого дивизиона получили фрибеты.

Руководитель отдела Целевого маркетинга букмекера Вероника Новик поздравила победителей:

«Мы сделали механику с максимально простыми условиями, доступную как для новичков, так и для действующих игроков. Наши клиенты положительно отзывались об акции и активно принимали участие в ней.