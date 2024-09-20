20 сентября в КХЛ «Адмирал» на своем льду встретится с московским «Динамо». Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна с 12.20 мск на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Динамо». На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья оценена в 4.30 (19%), успех «Адмирала» — в 3.55 (28%).

Триумф москвичей с учетом ОТ и буллитов идет за 1.53, выигрыш владивостокцев — за 2.50.

Два последних матча между соперниками были «верховыми». Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.05, ТМ 5.5 — в 1.75.

Верите, что бело-голубые победят с разницей минимум в две шайбы? Ф2(-1.5) предложено оформить за 2.53.

Если «Динамо» забросит четыре и более раза, сыграет пари за 2.50. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.53.

Самым результативным станет второй период в матче, предполагают эксперты. Поставить на это можно за 3.30.

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