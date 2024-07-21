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«Ахмат» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Арсен Адамов («Ахмат»).
Фото Телеграм-канал «Ахмата», Telegram
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21 июля «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит на «Ахмат Арене» в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на успех: этот рынок предложен с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа коллектива из Грозного доступна за 3.20 (30%), коэффициент на ничью — 3.55 (27%).

«Краснодар» не побеждал «Ахмат» в РПЛ на протяжении пяти игр. Вероятность непоражения коллектива Магомеда Алиева в предстоящей встрече оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи все равно отражают преимущество гостей:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Федор Смолов (&laquo;Краснодар&raquo;). «Ахмат» — «Краснодар»: «быки» продолжат веселье Суперкубка

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.

Рынок «обе забьют» идет за 1.68, обратный вариант предложен за 2.12.

Комбинированный рынок на непоражение хозяев и тотал больше 1.5 гола доступен с коэффициентом 2.16.

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