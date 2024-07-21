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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Ахмат» — «Краснодар»: «быки» продолжат веселье Суперкубка

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Федор Смолов («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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21 июля «Ахмат» и «Краснодар» сойдутся в первом туре РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Виталий Мешков. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

По мнению букмекеров, больше шансов на успех у «быков»: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность этого исхода — около 43%. Выигрыш грозненцев дан за 3.20 (30%), ничья идет за немного большие 3.55 (27%).

«Краснодар» не побеждал «Ахмат» в РПЛ на протяжении пяти игр. Вероятность непоражения коллектива Магомеда Адиева (1Х) в предстоящей встрече оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи все равно отражают преимущество гостей:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.

Рынок «обе забьют» идет за 1.68, обратный вариант предложен за 2.12.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» открыл сезон звонким проигрышем «Зениту» в Суперкубке России. Провал в Грозном фанаты «быков» не поймут

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Краснодар»

В матче точно стоит ждать забитых мячей: «быки» открыли сезон ярким матчем за Суперкубок, в котором пропустили четырежды и сами забили два раза. К тому же в восьми из предыдущих 10 встреч команд в РПЛ они пробивали ТБ 1.5 гола. При этом «Ахмат» однозначно может зацепиться за очки: не проигрывал «Краснодару» в пяти кряду матчах чемпионата, а в последних 12 поединках потерпел всего два поражения.

Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не проиграет и ТБ 1.5 гола за 2.16.

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