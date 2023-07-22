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«Ахмат» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 22 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Дмитрий Цыпченко.
Фото Официальный сайт «Крыльев Советов»
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22 июля в Грозном в первом туре чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Ахмат» фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.64 (25%), успех «Крыльев Советов» — за 3.19 (31%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3190 рублей, а чистая прибыль составит 2190 рублей.

Вариант Х2 доступен за 1.69. Шесть из десяти последних матчей в Грозном закончились для самарцев позитивно.

Три и более мяча в предстоящей встрече предложено оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.01.

На то, что счет откроет «Ахмат», котировка — 1.83. На «Крылья Советов» ставку можно сделать за 2.22. На отсутствие голов — за 9.00.

Высока вероятность, что команды обменяются забитыми голами. Котировка — 1.69.

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Ничья случалась хотя бы в одном тайме в трех последних матчах с участием этих соперников. На равенство в первой половине коэффициент — 2.26, во второй — 2.72.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • 1:0 и 2:1 в пользу «Ахмата» — за 8.50.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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