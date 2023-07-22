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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»
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22 июля в первом туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», трансляция стартует в 19.55 мск. Отработает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ахмат» небольшим фаворитом игры. Успех хозяев оценен котировкой 2.24, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (25%), триумф «Крыльев Советов» — за 3.19 (31%).

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Условие «победа гостей или ничья» идет за 1.69. В прошлом сезоне самарцы оказались сильнее «Ахмата» на его поле.

Три и более мяча в предстоящей встрече предложено оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.01.

Высока вероятность, что команды обменяются забитыми голами. Котировка — 1.69.

Ничья случалась хотя бы в одном тайме в трех последних матчах с участием этих соперников. На равенство в первой половине коэффициент — 2.26, во второй — 2.72.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»

«Крылья» в прошлом сезоне кошмарно выступали на выезде: после зимнего перерыва выиграли всего один матч из девяти при шести поражениях. «Ахмат» же известен как довольно опасный домашний коллектив, у которого в Грозном всегда серьезная поддержка. Например, здесь в прошлом розыгрыше хозяева отобрали очки у «Спартака», «Зенита» и «Динамо».

Соскучившиеся по футболу местные болельщики придадут «Ахмату» эмоций и сил в ближайшем матче. Они станут одной из причин победы над «Крыльями».

Рекомендуемая ставка: победа «Ахмата» за 2.24.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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