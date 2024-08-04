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Сегодня, 16:15

«Ахмат» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Ахмат».
Фото Официальный сайт ФК «Ахмат»
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4 августа «Ахмат» встретится с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ. Разборка соперников пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» под присмотром судейской бригады Артема Чистякова. Начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Эксперты отдали предпочтение парням Магомеда Адиева: взять победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 36%. Ничья доступна за 3.50 (29%), триумф железнодорожников — за 2.85 (35%).

Обмен голами оценен в 1.75, обратный вариант — в 2.12. Соперники огорчили друг друга в половине из 10 последних встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Грозненцы не забили в четырех из пяти прошлых домашних игр с «Локомотивом». На то, что атака хозяев опять промолчит, можно сыграть за 3.90.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.55.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.00.

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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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«Факел» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 4 августа 2024 года онлайн в прямом эфире