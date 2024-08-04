4 августа «Ахмат» встретится с «Локомотивом» в третьем туре РПЛ. Разборка соперников пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» под присмотром судейской бригады Артема Чистякова. Начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.15 мск.

Эксперты отдали предпочтение парням Магомеда Адиева: взять победу «Ахмата» можно с коэффициентом 2.50, вероятность такого итога — примерно 36%. Ничья доступна за 3.50 (29%), триумф железнодорожников — за 2.85 (35%).

Обмен голами оценен в 1.75, обратный вариант — в 2.12. Соперники огорчили друг друга в половине из 10 последних встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.

Грозненцы не забили в четырех из пяти прошлых домашних игр с «Локомотивом». На то, что атака хозяев опять промолчит, можно сыграть за 3.90.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.55.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.00.