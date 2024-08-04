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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ахмат» — «Локомотив»: железнодорожники выиграли в Грозном трижды подряд

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 4 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Наир Тикнизян («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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4 августа на «Ахмат Арене» в Грозном состоится поединок третьего тура РПЛ — «Ахмат» против «Локомотива». Он стартует в 20.30 мск. Главный судья — Артем Чистяков. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 20.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Аналитики верят в хозяев: победу бело-зеленых предложили за 2.50, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Локо» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.50 (29%).

Выигрыш «Ахмата» с форой (0) доступен за 1.82. Эта же опция на железнодорожников ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.12.

В прошлом сезоне команда Михаила Галактионова выиграла в Грозном (2:0). Рынок на то, что красно-зеленые снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.45.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). После отстранения Соболева «Спартак» выиграл дважды подряд с общим счетом 6:1. Барко привез магию, а Угальде научился забивать

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

Предыдущие игры железнодорожников в РПЛ получились результативными: сначала красно-зеленые устроили перестрелку с «Акроном» (3:1), затем влетели «Динамо» (1:3). В середине недели команда Михаила Галактионова с минимальным счетом (1:0) сломила «Ростов» в Кубке России. Матч в Грозном тоже вряд ли окажется богатым на голы: бело-зеленые начали чемпионат с ничьих с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» при Магомеде Адиеве не любит рисковать и, как правило, предпочитает осторожные сценарии. Кубковый разгром «Пари НН» (4:1) переоценивать не стоит — ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина» и три от ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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