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Сегодня, 15:15

«Ахмат» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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3 декабря «Спартак» постарается набрать три очка в матче против «Ахмата». Встреча 17-го тура РПЛ пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукляк.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

«Спартак» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победа гостей оценена в 2.35, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.67 (24%), триумф «Ахмата» — за 2.93 (34%).

Грозненцам удалось сдержать «Спартак» в двух из трех последних домашних встреч. Вариант 1Х доступен за 1.64.

Если команды порадуют болельщиков минимум тремя голами, сыграет пари за 1.71. Если забитых мячей будет меньше (ТМ 2.5), тогда сработает 2.18.

Обмен забитыми мячами увеличит сумму ставки в 1.59 раза, противоположный результат — в 2.34.

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Кто будет грубить больше и жестче? Победа «Ахмата» по желтым карточкам предложена за 1.97, «Спартака» — за 2.75, ничья — за 4.40.

Солидный коэффициент на то, что хозяева победят хотя бы в одном тайме — 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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