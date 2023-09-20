20 сентября «Зенит» сразится в Кубке России с «Ахматом». Игра состоится на «Ахмат Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 17.00 мск, а обслужит матч арбитр Роман Галимов.

В букмекерской компании Winline на победу «Зенита» выставлен коэффициент 2.29, что примерно 43% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 3.50 (25%), триумф «Ахмата» в основное время — за 3.15 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае благоприятного исхода принесет выплату в 2290 рублей.

Если не желаете рисковать, можете подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 2.24, Ф2(0) — за 1.65.

Только в одном из семи матчей с участием этих команд в Грозном прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

На два и более забитых «Зенитом» мяча можно поставить за 2.05, на ИТМ2 (1.5) — за 1.80.

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