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Сегодня, 14:15

«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 19 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 19 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Педро («Зенит»).
Фото Getty Images
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19 мая в 29-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграет против «Зенита». Начало встречи на «Ахмат Арене» — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте winline.ru, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.50 мск. Рефери поединка — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На триумф гостей представлен коэффициент 1.53, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (22%), выигрыш хозяев — за 7.00 (13%).

Сине-бело-голубые победили в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Фора (-1) на успех питерцев предложена за 1.82. Ф(+1) для «Ахмата» оценили в 1.98.

Первый гол в исполнении грозненцев дан за 4.00, результативный дебют «Зенита» — за 1.69.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» все еще может стать третьим в РПЛ. А назначение Станковича еще сильнее мотивирует игроков в матче с «Рубином»

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Опция «обе забьют» идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. Этот исход можно взять с коэффициентом 7.00.

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