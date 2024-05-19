19 мая в 29-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграет против «Зенита». Начало встречи на «Ахмат Арене» — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте winline.ru, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 18.50 мск. Рефери поединка — Сергей Карасев.

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На триумф гостей представлен коэффициент 1.53, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья доступна за 4.30 (22%), выигрыш хозяев — за 7.00 (13%).

Сине-бело-голубые победили в трех очных встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Магомеда Адиева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Фора (-1) на успех питерцев предложена за 1.82. Ф(+1) для «Ахмата» оценили в 1.98.

Первый гол в исполнении грозненцев дан за 4.00, результативный дебют «Зенита» — за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 получили одинаковые котировки 1.90. Опция «обе забьют» идет за 2.00, обратный рынок — за 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. Этот исход можно взять с коэффициентом 7.00.

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